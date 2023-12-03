اشتباك مسلح في طرابلس.. هل من خسائر بشرية؟

أقدم مجهولان فجر اليوم بإطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ز" في محلة مشروع محرم في طرابلس، نتيجة اقدام الأخير على اطلاق النار بإتجاه مكتب اشتراكات كهرباء عائد للمدعو "م.ب" في المحلة المذكورة، وقد تطوّر الاشكال بحسب مندوبة "لبنان24" الى اشتباك مسلح دون وقوع اصابات بشرية، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.

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