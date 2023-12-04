قنابل مضيئة وقصف ليلي عنيف لعدّة بلدات جنوبية.. وهذا ما حصل صباحاً

بعد يوم عنيف من القصف المدفعي بين المقاومة الإسلامية وقوات العدو الإسرائيلي، يخيّم الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين صباح اليوم الأثنين على القطاع الشرقي من جنوب لبنان على طول المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، انطلاقاً من محور سهل المجيدية خراج الماري واطراف بلدات حلتا كفرشوبا الفرديس وراشيا الفخار في منطقة حاصبيا، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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وقد واصل العدو الإسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري فيما قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي في الصباح الباكر اطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للاعلام.

واستهدف العدو عند الأولى من بعد منتصف ليل أمس، بالقصف المدفعي المركز والقنابل المضيئة سهل مرجعيون وتلة حمامص وتلة عويضة بين كفركلا وعديسة، مما تسبب باندلاع حريق في العويضة ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.



وحلقت الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني. كذلك سمعت رشاقات نارية من أسلحة رشاشة قرب موقع العدو الاسرائيلي في جبل اللبونة الذي تعرض ليلا لقنابل حارقة معادية.



وكانت قد عاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط اجواء الحرب العنيفة حتى حوالى الساعة العاشرة ليلا، حيث أغار الطيران الحربي على اطراف بلدات مروحين والضهيرة والقوزح وبيت ليف. كما تعرضت قرى الناقورة والجبين واللبونة ومحيط بلدة عيتا الشعب وعلما الشعب لقصف مدفعي عنيف لم يسفر عن وقوع اصابات بالارواح.



يذكر ان قوافل النازحين عادت ادراجها الى مراكز الإيواء في مدينة صور والى المناطق الامنة.