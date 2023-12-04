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لبنان

هذا ما تبلّغه مصدر كنسي من مقرّبين لبري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2023 | 01:15
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كشف مصدر كنسي رفيع أنه "تبلغ من مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الاخير على وعده في ما خص عقد جلسة تشريعية بعد العاشر من كانون الأول من أجل تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جوزيف عون".
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وأشار المصدر الى "أن الرئيس بري يعوّل على حضور جميع الكتل النيابية هذه الجلسة، بعدما عدل عدد من الكتل موقفه في ما خص تشريع الضرورة من أجل تمرير التمديد وغيره من مشاريع واقتراحات القوانين التي ستكون على جدول أعمال هذه الجلسة".
المصدر ختم "بأن الرئيس بري يكون في هذه الخطوة أرضى ضميره اولاً، وحافظ على المؤسسة العسكرية الأم، وإحترم رغبة بكركي ومعظم القوى المسيحية، وارضى أوروبا وأميركا بهذه الخطوة، وقطع الطريق على رغبة النائب جبران باسيل بإنهاء مسيرة القائد جوزيف عون لحسابات سياسية رئاسية ".
ولفت مصدر دبلوماسي إلى "أن تمسك المجتمع الدولي و"اللجنة الخماسية" المعنية بالملف الرئاسي اللبناني بالتمديد لقائد الجيش نابع من تقييم دقيق لعمل هذه القيادة الناجح على عدة مستويات بدأت منذ فجر الجرود ومكافحة الإرهاب، والتعامل مع ثورة 17 تشرين ، والأهم ضبط الهجرة غير شرعية للسوريين الى الدول الأوروبية بحرا ، ويأتي التقييم ليؤكد أن إستمرارية قائد الجيش هي ضرورية في الوقت الحاضر في ظل الفراغ الرئاسي والحرب الدائرة في الجنوب".


المصدر: لبنان 24

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