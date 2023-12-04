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لبنان

اشكال واطلاق نار.. هذا ما حصل في سوق النحاسين بطرابلس

Lebanon 24
04-12-2023 | 01:19
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سجل اشكال فردي في سوق النحاسين بطرابلس تطوّر الى اطلاق نار، أصيب نتيجته المدعو "ه.م" بطلق ناري في قدمه، وعلى الفور جرى اسعافه من قبل الصليب الاحمر اللبناني الذي حضر الى المكان، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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