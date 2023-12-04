25
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
-6
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لهذا السبب علّق موظفو الإدارة العامة إضرابهم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-12-2023
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق تجمّع موظفي الإدارة العامة الإضراب الذي كانوا أعلنوا عنه احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وقرروا العودة الى العمل اليوم الاثنين.
وِفي هذا الإطار، أشار مصدر مطلع عبر "
لبنان 24
" إلى ان "قرار معاودة العمل أتى بعد تأكيدات بأن مشروع الحوافز اليومية الذي أعدته وزارة المالية وجرى نقاش بشأنه في مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد سلسلة اجتماعات عقدت في "المالية" ومع المدراء العامين بحضور الوزير يوسف خليل والمدير العام للوزارة جورج معراوي وبالتواصل مع أمانة مجلس الوزراء تم الاتفاق على ان يتم العمل بهذا المرسوم في أقرب فرصة ممكنة".
Advertisement
ولفت المصدر إلى ان "المرسوم قد يبصر النور الأسبوع المقبل او بعد عقد جلسة لمجلس الوزراء"، وتابع: "بناء على ذلك قررت رابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب واستئناف العمل اليوم الإثنين بانتظار الأنباء الإيجابية من رئاسة الحكومة ووزارة المالية".
وكان رئيس الحكومة قال في مستهل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء: "في موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة، أذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الإنتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الإستمرار بواقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الأول يتعلق بموظفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيتم درسهما من قبل اللجنة الوزارية الخاص بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معًا. وفور وصول رأي مجلس الشورى سأدعو اللجنة الوزارية الى الإجتماع لعرض الموضوع، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الضغط علينا بموضوع الإضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً إبتداءً من هذا اليوم... الأمطار الغزيرة عائدة والثلوج ستتساقط
05:53 | 2023-12-03
03/12/2023 05:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة... تعرّض لحادث سير كبير هذا ما تبقى من سيارته (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ ينجو من الموت بأعجوبة... تعرّض لحادث سير كبير هذا ما تبقى من سيارته (فيديو)
05:34 | 2023-12-03
03/12/2023 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
Lebanon 24
"حزب الله" يقتحم إسرائيل.. هكذا دَخل إلى الجليل "هُجومياً"!
05:00 | 2023-12-03
03/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
Lebanon 24
خبر ينتشر بقوّة... ما حقيقة إستهداف إسرائيل لسيارة على طريق المصنع؟
07:44 | 2023-12-03
03/12/2023 07:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يعيش فيها لبنانيّون... ما الذي تشهده هذه المدينة الأوروبيّة بسبب الحرب في غزة؟
Lebanon 24
يعيش فيها لبنانيّون... ما الذي تشهده هذه المدينة الأوروبيّة بسبب الحرب في غزة؟
10:30 | 2023-12-03
03/12/2023 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:07 | 2023-12-04
عمليتان جديدتان لـ"حزب الله".. ماذا استهدف اليوم؟
04:05 | 2023-12-04
نفّذا أكثر من 30 عملية سرقة دراجة آلية من الضاحية.. هكذا أوقفا بكمين محكم
04:00 | 2023-12-04
الضريبة على مسدّدي القروض على 1500 تعفي الصغار وتطال الكبار: معركة نيابيّة شرسة
03:45 | 2023-12-04
"تعزيز أمني" في هذه الأماكن
03:33 | 2023-12-04
الابيض: تغير المناخ خطر ملح والتهديد مضاعف في لبنان
03:31 | 2023-12-04
التوتر يعود جنوباً.. قصف يستهدف بلدات عدّة وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
04/12/2023 11:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
04/12/2023 11:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
04/12/2023 11:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24