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لبنان
تدخلات سياسية وحزبية لاختيار لاعبين رياضيين وهكذا رد "الاتحاد اللبناني"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-12-2023
|
01:45
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أسف مصدر رياضي رفيع للطريقة التي لا تزال القوى السياسية في لبنان تتعاطى فيها بشتى الملفات، حتى الرياضية منها، حيث وصل الأمر بعدد من السياسيين، وهم نواب وزراء حاليون وسابقون ومسؤولون حزبيون، الى فرض رغبتهم أو التوسط لعدد من اللاعبين لإدخالهم الى "منتخب لبنان" في كرة السلة للفئات العمرية دون الـ ١٤ سنة الذي سوف يشارك الأسبوع المقبل في بطولة غرب آسيا لهذه الفئة والتي تقام في لبنان .
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المصدر ختم "أن أجهزة الاتحاد اللبناني لكرة السلة، من الأمانة العامة، الى مديرية المنتخبات، كانت حازمة جداً حيال هذه الممارسات التي إعتادت عليها الطبقة السياسية في لبنان، وقامت بإنتقاء اللاعبين بحسب الخبرة والاداء بغض النظر عن كل خلفياتهم، وتم ذلك خلال معسكر سرّي مغلق سري لم يستطع أحد المشاركة فيه سوى المدرب واللاعبين ، حيث تم إختيار أعضاء المنتخب ال 12 من بين 300 لاعب".
يذكر انه، في خطوة لا سابق لها في منطقة الشرق الأوسط ولبنان، يستضيف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وتحت إشراف اتحاد غرب آسيا، بطولة غرب آسيا للذكور والإناث (فئة تحت 14 سنة) بين 6 و9 كانون الأول الحالي في "مدينة الرئيس ميشال سليمان الرياضية" في مدينة جبيل. تشارك في البطولة الإقليمية ثلاث دول وهي لبنان والعراق وسورية. وستقام يومياً مباراة لدى الذكور ومباراة لدى الإناث على مدى ثلاثة أيام على أن يقام نهائياً للفئتين السبت المقبل . ولم يسبق لمنطقة غرب آسيا ان شهدت بطولة تحت الـ 14 سنة ولاحقاً بطولة تحت الـ 12 سنة في خطوة بادر اليها الاتحاد اللبناني ورحّب بها الاتحاد الإقليمي.
المصدر: لبنان 24
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