"تعزيز أمني" في هذه الأماكن

تبيّن أنّ القوى الأمنيّة بأجهزتها المُختلفة تُعزّز إجراءاتها نوعاً ما في مختلف المرافق الحيوية لاسيما في مطار رفيق الحريري الدوليّ والأماكن الأخرى التي تعمل على مدار الساعة.

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