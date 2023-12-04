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لبنان

"تعزيز أمني" في هذه الأماكن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2023 | 03:45
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تبيّن أنّ القوى الأمنيّة بأجهزتها المُختلفة تُعزّز إجراءاتها نوعاً ما في مختلف المرافق الحيوية لاسيما في مطار رفيق الحريري الدوليّ والأماكن الأخرى التي تعمل على مدار الساعة.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ ذاك التعزيز الأمنيّ قد يكونُ مرتبطاً بسلسلة من الأهداف، أبرزها تشديد الأمن في تلك المرافق، توقيف أي مطلوبين يدخلون إلى لبنان، وإضفاء مشهدية متماسكة لتوفير السلامة في ظلّ التوترات القائمة في الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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