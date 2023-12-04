الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد

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وتابع: "سيشهد لبنان بمناطقه الجنوبية والبقاعية الغربية يومي الاثنين والثلاثاء، نشاطا للرياح الجنوبية الشرقية القادمة من المملكة السعودية الامر الذي سيسبب بارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وستلامس سرعة الرياح 70كم في الساعة.



طقس يومي الاثنين والثلاثاء: غائم بسحب مرتفعة، مع رياح جنوبية شرقية تتحوّل الى جنوبية غربية بعد ظهر يوم الثلاثاء وتتهيأ الاجواء لتساقط الامطار المحلية مع عواصف رعدية محلية ، وتشتد غزارتها يوم الاربعاء



أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المرتفع شبه المداري لا زال يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ويسبب نشاطاً للرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الدافئة من شبه الجزيرة العربية، نحو الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين، ومع اقتراب منخفض جوّي نحو تركيا سيتأثر لبنان بطقس ممطر مع عواصف رعدية بدءاً من مساء الثلاثاء وتتحول الى غزيرة ليلاً، وتستمر الامطار بشكل محلي حتى يوم الخميس، على ان تشتد غزارتها مجددا بين مساء الجمعة ويوم السبت وتتساقط الثلوج فوق 1700متر.وتابع: "سيشهد لبنان بمناطقه الجنوبية والبقاعية الغربية يومي الاثنين والثلاثاء، نشاطا للرياح الجنوبية الشرقية القادمة من المملكة السعودية الامر الذي سيسبب بارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وستلامس سرعة الرياح 70كم في الساعة.طقس يومي الاثنين والثلاثاء: غائم بسحب مرتفعة، مع رياح جنوبية شرقية تتحوّل الى جنوبية غربية بعد ظهر يوم الثلاثاء وتتهيأ الاجواء لتساقط الامطار المحلية مع عواصف رعدية محلية ، وتشتد غزارتها يوم الاربعاء

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية وترتفع الرطوبة ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ثم يتحول الطقس الى غائم حيث تصبح الاجواء مهيأة لتهطل أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر، تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة.-الحال العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ويستمر حتى يوم الثلاثاء ، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة فيتحول الطقس تدريجيا الى ماطر بغزارة أحيانا مع رياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من مساء غد الثلاثاء.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال 5 درجات على الساحل، تنشط الرياح فترة بعد الظهر محملة بطبقة خفيفة من الغبار بخاصة جنوب البلاد مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية وترتفع الرطوبة ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ثم يتحول الطقس الى غائم حيث تصبح الاجواء مهيأة لتهطل أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر، تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة.الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد. ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق خلال النهار ومن المتوقع أن تلامس ال 1800 متر خلال الليل.الخميس: غائم جزيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على المرتفعات وفي الداخل ،تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر .