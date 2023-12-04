"الوطني الحر": "القوات" انقلبت على موقفها

كتب "التيار الوطني الحر" عبر حسابه على منصة "إكس": "لا داعٍ لتوتر "القوات" أو تبرير سعيها للتمديد...".

Advertisement

وأضاف: "يكفي أنّها انقلبت على موقفها من وجوب عدم حضور اي جلسة تشريعية الى قيامها بتقديم اقتراح قانون التمديد والاعلان عن حضورها جلسة من عشرات البنود غير الضرورية، ليتيقن الرأي العام الى أي مدى هي غب الطلب" للقوى الخارجية وتستجيب لطلباتها، سواء كانت سفيراً اميركياً او موفداً فرنسياً، لا فرق...المهم أن احترام السيادة الوطنية واستقلالية القرار لديها مجرد شعار ووجهة نظر!".