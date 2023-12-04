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لبنان

عن التمديد لقائد الجيش.. هذا ما قاله وزير الصناعة

Lebanon 24
04-12-2023 | 03:24
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أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "التمديد لقائد الجيش ليس متعثرا، لكنه بحاجة إلى توافق رئاسي وهو قيد التداول وسيطرح على مجلس النواب، وعلى اثره يؤخذ القرار".
وفي حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، قال بوشكيان: "على الرغم من معارضة التيار الوطني الحر فإن سائر الكتل تتجه للتمديد نظرا لخصوصية المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى أن "هناك توافقا لدى أغلبية الأطراف، لأننا في مرحلة دقيقة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جيش جديد".
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وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار إلى أن "الرؤية واضحة بما أن الملف الرئاسي مرتبط بالتطورات الإقليمية والدولية، وعليه فإن انتخاب الرئيس مؤجل إلى حين تحسن الوضع في المنطقة".

وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادي والرقابة على المنتجات الوطنية في شهر الأعياد، كشف بوشكيان أن" المنتجات الوطنية اللبنانية أحرزت تقدما كبيرا، وأن في لبنان أكثر من 110 منتجات دخلت المنافسة العالمية، وأن العائدات تقدر بتسع مليارات دولار سنويا".

وعن التفاوت بالاسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة، فأوضح أن "الفارق بالسعر يعود إلى ما بعد التصنيع، وأن الرقابة من مسؤولية وزارة الاقتصاد وليس الصناعة، مشددا على ان "غياب الرقابة أمر غير مقبول، ويجب تحديد الأسعار أسبوعيا، داعيا إلى "إصدار جدول أسعار بصورة دورية أسبوعيا وبصورة خاصة منعا للتلاعب خلال شهر الأعياد".
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