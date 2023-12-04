الابيض: تغير المناخ خطر ملح والتهديد مضاعف في لبنان





وفي كلمة له، أكد الوزير الأبيض أن "تغير المناخ يشكل خطراً ملحاً على الصحة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما في لبنان حيث تبلغ نسبة النازحين ثلث عدد السكان، حيث أدت ندرة المياه في العام الماضي إلى تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ ثلاثة عقود، في دلالة واضحة للتأثير السلبي لتغير المناخ على الصحة خصوصًا في ظل نظامنا الصحي الهش الذي يواجه أزمات متعددة في بيئة محدودة الموارد".

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ولفت إلى أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة، كانت وزارة الصحة العامة في لبنان إستباقية بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة في كانون الثاني 2023 والتي تتناول في أبرز بنودها تكييف نظامنا الصحي مع تغير المناخ". شارك وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في الاجتماع الوزاري الأول للصحة المناخية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) في دبي.وفي كلمة له، أكد الوزير الأبيض أن "تغير المناخ يشكل خطراً ملحاً على الصحة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما في لبنان حيث تبلغ نسبة النازحين ثلث عدد السكان، حيث أدت ندرة المياه في العام الماضي إلى تفشي وباء الكوليرا لأول مرة منذ ثلاثة عقود، في دلالة واضحة للتأثير السلبي لتغير المناخ على الصحة خصوصًا في ظل نظامنا الصحي الهش الذي يواجه أزمات متعددة في بيئة محدودة الموارد".ولفت إلى أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة، كانت وزارة الصحة العامة في لبنان إستباقية بإطلاقها الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة في كانون الثاني 2023 والتي تتناول في أبرز بنودها تكييف نظامنا الصحي مع تغير المناخ".

وأوضح أن الجهود بدعم من الشركاء، شملت إطلاق استراتيجية الطاقة المتجددة لقطاع الصحة مما أدّى إلى تجهيز 50٪ من مستشفياتنا الحكومية وأكثر من 70% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالطاقة الشمسية. كما وبدأت وزارة الصحة العامة تنفيذ استراتيجية صحية وبيئية سليمة للتخلص من النفايات الطبية. وتتوافق هذه الإجراءات مع التزامنا التنمية المستدامة التي يدعو اليها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون".



ورحب "بإطلاق منظمة الصحة العالمية المركز العالمي للصحة والتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (GEOHealth Hub) والذي يعنى بالتكيّف مع التغيير المناخي والصحة"، مشددا "في المقابل على ضرورة اعتراف الدول المتقدمة بالعبء غير المتناسب الذي تتحمله دول مثل لبنان ودعمها".

