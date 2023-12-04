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لبنان
رغم الأزمات والحروب.. بطولة غرب آسيا لكرة السلة في لبنان
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
04-12-2023
|
04:30
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بالرغم من كل ما يحصل في لبنان وحوله، من أزمات وحروب ومشاكل اقتصادية ومالية وسياسية، يتطلّع ذلك البلد "الصغير" الذي مازال قلبه ينبض كرويّاً، لاستضافة بطولة إقليمية مميّزة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولبنان.
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وستشرف مدينة جبيل التاريخية بمعالمها الأثرية والسياحية، على بطولة غرب آسيا للذكور والإناث (فئة تحت 14 سنة) التي ينظمّها الاتحاد اللبناني لكرة السلة الذي منح مشجعيه فسحة من الفرح في الآونة الأخيرة، وذلك تحت إشراف اتحاد غرب آسيا.
تنطلق البطولة المنتظرة في 6 كانون الأول الجاري، في "مدينة الرئيس ميشال سليمان الرياضية" بالمدينة الفنيقية، وتشارك في البطولة الاقليمية ثلاث دول وهي: لبنان، العراق، وسوريا. وستقام يومياً مباراة واحدة لدى الذكور، ومباراة لدى الاناث على مدى ثلاثة أيام، على أن يقام النهائي نهار السبت المقبل في 9 كانون الأول الجاري.
منطقة غرب آسيا لم يسبق لها أن شهدت بطولة تحت الـ 14 سنة، وقد بادر الاتحاد اللبناني للسلة الى استضافتها، بعدما عرض الاتحاد الإقليمي الفكرة، من أجل صقل الجيل الواعد في دول المنطقة.
التحضيرات للبطولة جارية على قدم وساق بإشراف عائلة كرة السلة اللبنانية، والمنتخبات المشاركة بما فيهم لبنان، تخضع للتدريبات المكثفة استعداداً لمباريات البطولة. ومن المؤكد أن هذا الاستحقاق الإقليمي، سيشكّل محطة مهمة ونقلة نوعية لكرة السلة على الصعيد الاقليمي للفئات العمرية، اذ ستساهم البطولة في تطوير كرة السلة على صعيد منطقة غرب آسيا عامة، ولبنان خاصة.
وفي ما يلي برنامج البطولة:
*الذكور (تحت 14 سنة):
-الأربعاء 6 كانون الأول: العراق ـ سوريا (الساعة 19.00).
-الخميس 7 كانون الأول: سوريا ـ لبنان (الساعة 19.00).
-الجمعة 8 كانون الأول: لبنان ـ العراق (الساعة 19.00).
-السبت 9 كانون الأول: النهائي (الساعة 19.00)
*الإناث (تحت 14 سنة):
-الأربعاء 6 كانون الأول: العراق ـ سوريا (الساعة 16.30).
-الخميس 7 كانون الأول: سوريا ـ لبنان (الساعة 16.30).
-الجمعة 8 كانون الأول: لبنان ـ العراق (الساعة 16.30).
-السبت 9 كانون الاول: النهائي (الساعة 16.30).
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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