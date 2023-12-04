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لبنان

سلام بحث والسفير بخاري في التطورات التي يعيشها لبنان

Lebanon 24
04-12-2023 | 04:48
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استقبل الرئيس تمام سلام في دارته في منطقة المصيطبة ، سفير المملكة العربية السعودية في لبنانن وليد بن عبدالله بخاري ، وكان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات الراهنة التي يعيشها لبنان سياسيًا وإقتصاديا وبخاصة الملف الرئاسي والتطورات التي تعيشها الاراضي المحتلة والاعتداءات التي يتعرض لها قطاع غزة ومانتج منها من قتل الاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء ،إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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