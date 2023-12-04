طيران استطلاعي وغارات... إليكم الوضع على الجبهة الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الاسرائيلي شنّ غارة على منزل فارغ بصاروخين بين عيناتا وبنت جبيل من دون تسجيل اصابات.

كما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية في منطقتي المجيدية والحمامص وأطراف الخيام وعيترون وبليدا.

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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على حلتا وكفرشوبا، وعلى الحي الغربي في ميس الجبل.

كما شنّ غارتين على اطراف عيتا الشعب، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".



وبحسب الوكالة، استهدفت غارة اسرائيلية مزرعة سلامية خراج كفرشوبا.



وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بأن قصفاً مدفعياً بالقذائف الفوسفورية استهدف محيط كفركلا ومحيط بلدة العديسة، فضلاً عن استهداف تلال سدانة في خراج الهبارية.



كما أن طائرات الاستطلاع نوع "ام كا" نفذت تحليقاً متواصلاً فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان قصفاً مدفعياً اسرائيلياً طاول منطقة حامول اطراف الناقورة، ومحيط بلدة طيرحرفا والجبين.



كما افادت الوكالة باصابة سوري بجروح نتيجة قصف قوات العدو لاطراف بلدة الوزاني، وقد تم نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية خلة وردة بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين، بحسب مندوبة "لبنان 24".