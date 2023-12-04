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لبنان

آخر خبرٍ من الجنوب.. صواريخ "حزب الله" تضرب تجمعاً لإسرائيليين!

Lebanon 24
04-12-2023 | 05:54
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أعلن "حزب الله"، ظهر اليوم الإثنين، أنهُ استهدف تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي شرق مسكاف عام عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
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ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 11.30 ظهراً، وقد استُخدمت خلالها الصواريخ الموجهة. 
 

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