آخر خبرٍ من الجنوب.. صواريخ "حزب الله" تضرب تجمعاً لإسرائيليين!

أعلن "حزب الله"، ظهر اليوم الإثنين، أنهُ استهدف تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي شرق مسكاف عام عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

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ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 11.30 ظهراً، وقد استُخدمت خلالها الصواريخ الموجهة.