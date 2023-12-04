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لبنان

المكاري استقبل وفداً من الصليب الاحمر الدولي

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:05
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري وفداً من "الصليب الاحمر الدولي" ضم: روي شدياق من مكتب الاعلام في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان والمستشار السياسي للبعثة في لبنان شوقي أمين الدين. 
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وأوضح أمين الدين أن "الزيارة هي بناء على طلب وزير الاعلام بهدف تنسيق التحضيرات التي تتماشى مع الخطة الوطنية للاستعداد للحالات الطارئة في لبنان، وتم نقاش كل النقاط المتعلقة بتلك الاجراءات لناحية الاستعدادات والمهام الى جانب الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان، وكذلك مجالات التعاون بينها وبين وزارة الاعلام". 
 
وأشار الى انهم حددوا "3 نقاط سيجري العمل عليها مستقبلا وتشمل إقامة دورات مع الجسم الصحافي في لبنان بهدف تدريبهم على القانون الدولي الانساني وكيفية حماية أنفسهم اثناء تغطياتهم من الميدان للنزاعات المسلحة وما هي الالتزامات المطلوبة منهم للحفاظ على سلامتهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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