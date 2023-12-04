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لبنان

تهديد إسرائيليّ جديد ومباشر لـ"الحزب": التبعات ستكون خطيرة

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:25
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قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إنّه "إذا انخرط "حزب الله" بالفعل في حرب غزة، ستكون التبعات خطيرة".
 
 
 
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