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لبنان

قصفٌ من جنوب لبنان... ما هو عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:30
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أفادت "الشرق"، أنّ الجيش الإسرائيليّ أعلن عن إصابة 3 من جنوده إثر قصف جاء من جنوب لبنان.
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