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لبنان

سقطت بالقرب منه... إبن "ميس الجبل" ينجو من قذيفة مدفعية

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:35
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نجا ابن بلدة ميس الجبل، علي حسين سعيد حمادي، بعد سقوط قذيفة مدفعية بالقرب منه خلال قيامه برعي الماشية قرب منزله عند الاطراف الغربية للبلدة، بحسب مندوبة "لبنان 24".

ونتيجة قفزه من مكان تواجده، تعرض لوعكة صحية واصابة طفيفة استدعت نقله الى مستشفى ميس الجبل الحكومي بمشاركة فرق اسعاف جمعية كشافة الرسالة الاسلامية.
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وبحسب المعلومات، هو الآن بصحة جيدة ويتلقى العلاج اللازم في المستشفى.
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