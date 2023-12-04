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لبنان

في طرابلس.. إقفال محلين لبيع الالبسة الجاهزة وختمهما بالشمع الأحمر

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من الأمن العام في طرابلس أقفلت محلين لبيع الالبسة الجاهزة في منطقة ابي سمراء بطرابلس وختمتهما بالشمع الأحمر بعدما تبين انهما مخالفين للشروط القانونية.

يأتي ذلك في اطار حملة اغلاق المحال المخالفة التي يستأجرها ويديرها سوريون وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال.
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