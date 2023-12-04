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لبنان

سرق سيارة من برج حمود... واستخدمها في تنقلاته للاستحصال على المخدّرات

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:36
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخص مجهول الهوية بالتّردّد بشكل شبه يومي إلى مخيم شاتيلا بهدف الاستحصال على المخدّرات.
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من خلال المتابعة والرّصد، كمنت له دوريّة من المفرزة في محلّة أرض جلّول / طريق الجديدة، وتمكّنت من توقيفه على متن سيارة نوع "مرسيدس"، تبيّن أنّها مسروقة من محلّة برج حمّود وتحمل لوحات مغايرة، ويدعى:

ش. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات قضائية بجرائم: سرقة سيّارات، سرقة منزل بواسطة الكسر والخلع، وتخريب.

كما ضبط بحوزته كميّة من مادتي حشيشة والماريجوانا و"شفرة" وحقنة عدد /2/ لتعاطي المخدّرات، و/50/ دولاراً أميركيًا مزيّفة، و/3/ لوحات سيّارات.

سُلِّمَ الموقوف مع المضبوطات والسّيّارة المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء
 
 
 
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