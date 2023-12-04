Advertisement

لبنان

تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1137353-638372944517448981.jpg
Doc-P-1137353-638372944517448981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكا أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان اليوم من أن "اللحوم الهندية تغزو السوق اللبنانية"، كاشفا أنها "تستحوذ على حصة كبيرة من اللحوم المثلجة والمبردة والحية وهي تتراوح بين 25 و 35% من سوق اللحوم في لبنان حالياً".
Advertisement
واكد عيد ان "الغش مستمر في أكثر من مكان في السوق وعلى أعلى مستوياته، خصوصاً ان المواطن لا يعرف نوع اللحوم التي يأكلها".
وأبدى عيد استغرابه من عدم قيام أي جهة بالإعتراف أو الإعلان أن لديها لحوم هندية خصوصاً بالنسبة للحامين أو مراكز البيع في حين أن قانون حماية المستهلك يوجب على البائع الإعلان عن نوعية السلعة المباعة وسعرها، متوقعاً حصول عمليات غش كبيرة لا سيما أن المستهلك لا يمكنه تمييز أو إكتشاف هذا النوع من الغش".
وإذ أشار عيد إلى أن "التدابير والإجراءات التي يجب أن تعتمدها الدولة للحفاظ على سلامة المواطن غائبة، لفت إلى "ضرورة قيام وزارة الإقتصاد والتجارة عن طريق مديرية حماية المستهلك بإجراءات إستثنائية وزيادة دورياتها التي تعتبر خجولة نسبة لحجم الغش الموجود في السوق".
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-12-04
03:00 | 2023-12-04
04:30 | 2023-12-04
09:24 | 2023-12-04
09:22 | 2023-12-04
09:16 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24