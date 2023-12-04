"حماس" - لبنان تُعلن تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"

أعلنت حركة "حماس" - لبنان في بيان، عن تأسيس وإطلاق "طلائع طوفان الأقصى"، ودعت الشباب والرجال إلى الانضمام إلى الطلائع، لمقاومة العدوّ الإسرائيليّ.





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