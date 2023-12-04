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لبنان

بري تسلم رسالة تهنئة بالاستقلال من نظيره الارميني

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:07
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاغن آتابكيان الذي سلمه رسالة من نظيره الأرميني آلين سيمونيان هنأه فيها باسمه وبإسم المجلس النيابي في جمهورية أرمينيا  لمناسبة الاستقلال.
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كما كانت الزيارة مناسبة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
واستقبل الرئيس بري المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وعرض معه لتعاون لبنان مع البنك الدولي، لا سيما مشروع الحماية الاجتماعية وامكانية شموله للقوى الامنية .
 
واستقبل رئيس المجلس أيضا وفدا من آل القصار ضم:عادل ونبيل ونديم القصار.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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