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لبنان
لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024
Lebanon 24
04-12-2023
|
07:25
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أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مواد قانون موازنة 2024، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وتنتقل اللجنة بعد غد الاربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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