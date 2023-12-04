Advertisement

لبنان

لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1137369-638372968290605608.jpg
Doc-P-1137369-638372968290605608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مواد قانون موازنة 2024، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتنتقل اللجنة بعد غد الاربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
لجنة المال والموازنة أنهت اليوم دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها (ام تي في)
lebanon 24
04/12/2023 18:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة
lebanon 24
04/12/2023 18:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى الغد
lebanon 24
04/12/2023 18:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة للجنة المال والموازنة.. هذا ما بحثته
lebanon 24
04/12/2023 18:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة

المال والموازنة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-12-04
03:00 | 2023-12-04
04:30 | 2023-12-04
11:31 | 2023-12-04
11:22 | 2023-12-04
10:52 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24