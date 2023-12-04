لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024

أنهت لجنة المال والموازنة دراسة مواد قانون موازنة 2024، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".



وتنتقل اللجنة بعد غد الاربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.

Advertisement