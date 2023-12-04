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لبنان

ميقاتي بحث مع شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:47
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في السرايا اليوم، وبحث معها التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.
 
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