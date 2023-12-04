"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في هذه المواقع

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:



"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الثانية من بعد ظهر ‌‏يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت ‏وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

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كما أصدر بياناً آخر أعلن فيه أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 14:30 من بعد ظهر ‏يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".