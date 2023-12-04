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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في هذه المواقع

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:48
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الثانية من بعد ظهر ‌‏يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت ‏وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏
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كما أصدر بياناً آخر أعلن فيه أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 14:30 من بعد ظهر ‏يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا  بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".
 
وفي وقت لاحق، أعلن "الحزب" أن مجاهديه استهدفوا عند الساعة 15:10 من بعد ظهر ‌‏يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا  بالأسلحة المناسبة ‏وتم تحقيق إصابات مباشرة.‏

كما استهدف "مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر ‌‏يوم الاثنين 4-12-2023 موقع بركة ريشا  بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة  ‏مباشرة".‏
 
وعند الساعة 15:40 من بعد ظهر ‌‏يوم الاثنين 4-12-2023، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام  بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة  ‏مباشرة.‏
 
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