"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في هذه المواقع

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".
كما أصدر بياناً آخر أعلن فيه أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".
وفي وقت لاحق، أعلن "الحزب" أن مجاهديه استهدفوا عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الاثنين 4-12-2023 قوة مشاة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.
كما استهدف "مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 4-12-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة".
وعند الساعة 15:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 4-12-2023، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة.