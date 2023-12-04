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لبنان

البيسري عرض للاوضاع مع سفير مصر

Lebanon 24
04-12-2023 | 09:03
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الإقليمية.  
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   كما التقى اللواء البيسري رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من رؤساء نقابات عمال مرفأي بيروت وطرابلس، وبحث معهم سُبل تسهيل عملهم في اطار مهمة المديرية العامة للأمن العام .
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