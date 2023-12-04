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لبنان

خبر مهم عن التأمين الإلزامي للمركبات.. هل تمّ تعديل التعرفة؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 09:16
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أوضح رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان توجه فيه الى المضمونين والجمهور المعني بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، "أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير".
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وأضاف: "كما ان التعرفة المقررة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارا أميركيا لم يطرأ أي تعديل عليها وذلك عملاً بالقرار بتاريخ ١-٣-٢٠٢٣ والتعاميم الصادرة بهذا الصدد.  وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول ادراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور" .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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