خبر مهم عن التأمين الإلزامي للمركبات.. هل تمّ تعديل التعرفة؟

أوضح رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان توجه فيه الى المضمونين والجمهور المعني بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، "أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير".

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