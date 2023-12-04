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لبنان

وزير البيئة ناقش في مؤتمر المناخ توسيع التعاون بمشاريع تحسين البنى التحتية للنفايات

Lebanon 24
04-12-2023 | 09:22
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عقد وزير البيئة  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين اجتماعاً في مؤتمر المناخ في دبي مع الامين العام المساعد للامم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا داسيلفا، وناقش معه موضوع التعاون الحالي لتنفيذ مشاريع تحسين البنى التحتية للنفايات الصلبة بالتعاون مع البنك الدولي، وفرص توسيع التعاون وبناء القدرات المؤسسية في وزارة البيئة.
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كما عقد وزير البيئة لقاء مع مشاركين ومشاركات من الفريق اللبناني في مؤتمر المناخ في دبي حيث تمت مناقشة القضايا التي يتم التفاوض عليها حول التزامات لبنان وأطر المتابعة بعد المؤتمر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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