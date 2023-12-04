أبو حيدر بحث مع مسؤولين في بروكسل تعزيز الصادرات إلى الاتحاد الاوروبي

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التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، على هامش مشاركته في منتدى الاتحاد من اجل المتوسط الخامس حول التجارة والاستثمار في بروكسل، بمسؤولين في كل من المديرية العامة للتجارة والمديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي لدى المفوضية الأوروبية، في حضور مندوب لبنان الدائم لدى الاتحاد الاوروبي السفير فادي الحاج علي وسكرتير البعثة مايا سماحة والملحق الاقتصادي سعد الله زعيتر.وتم التداول بشكل خاص في ملف اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي وعقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي تعزيزا للصادرات اللبنانية.كما تم البحث في الاجتماع الخامس عشر للجنة العمل المشتركة الذي سوف ينعقد في بروكسل يوم الخميس في 7 كانون الأول في بروكسل للمضي قدما في ملف تعديلات قواعد المنشأ التي تعود بالفائدة على الصادرات اللبنانية.