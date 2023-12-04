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لبنان

بوشكيان: الصناعة في لبنان هي طرابلس ويجب أن تكون منصة إقتصادية

Lebanon 24
04-12-2023 | 09:00
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تمّ اليوم إفتتاح مكاتب لمصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وذلك برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الصناعة جورج بوشكيان بموجب إتفاقية إحتضان بين وزارة الصناعة والغرفة.
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وكان للوزير بوشكيان كلمة أشار فيها الى "أننا نفتتح  برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي مقر المصلحة الإقليمية للصناعة في الشمال في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس. وهذا التوجه يصب في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى تطوير الصناعة ومساعدة المستثمرين على التوظيف في القطاع الإنتاجي  الأبرز".
 
واعتبر بوشكيان "أن إنتقال المصلحة الى مقر الغرفة كان يجب أن يحصل من زمن بعيد في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص والشراكة بينهما لتسريع انجاز المعاملات المشتركة وتوجيه المواطنين والصناعيين الى ما يحتاجون اليه من معلومات تفيدهم وتخدمهم في أعمالهم".
 
وشدد على أن "موظفينا في المصلحة متفانون في الأداء والعطاء والخدمة العامة وهذه الصفات نجدها حكما في أداء الموظفين في الغرفة  وهذا المقر سيكون في خدمة أبناء طرابلس  والشمال الحريص على إنمائه دولة الرئيس ميقاتي وانا في هذا السياق أتوجه بشكري الخالص للرئيس دبوسي على التعاون الوثيق بيننا وأنا أشكره كدولة ووزير على كل ما يقوم به ويحققه".
 
وختم الوزير بوشكيان لافتا الى "أن قوة الإيمان أقوى من قوة الحرب المندلعة على حدودنا الجنوبية ولن يتكمن العدوان الغاشم من زعزعة إرادتنا وثقتنا بلبنان الغد والمستقبل الواعد. وأتمنى التوفيق للفريق العامل في المصلحة وأوصيهم بالحفاظ على المرونة والأداء المتكامل وتحمل المسؤوليات حرصا على الصناعة الحديثة ومناعة الإقتصاد المتين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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