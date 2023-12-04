إليكم تسعيرة الدولار في هذه الأثناء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً تسعيرة تراوحت ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.