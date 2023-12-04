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لبنان

المرتضى كرّم ذكرى النحات يوسف غصوب

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:18
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 تسلم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى من حفيدي النحات يوسف غصوب كتابا بعنوان "نبض الحجر" يروي سيرة النحات الراحل وعلاقته مع النحت.

وتطرق اللقاء بين الوزير والحفيدين جوزف وفادي في مكتب الوزير في الصنائع الى أعمال النحات المتميزة في مكان خاص في الفنار مع التمني ان يدرج على لائحة المتاحف الوطنية.
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وقد وعد الوزير المرتضى القيام بزيارة الى المقر للاطلاع على المقتنيات من جهة وأيضا لمعاينة المجسم عن هياكل بعلبك من اعمال  النحات غصوب عام 1934 وامكانية نقلها الى مدينة بعلبك.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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