اشتباك مسلح في البداوي.. وسقوط جريح

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً تطور الى اشتباك مسلح في حارة التنك بالبداوي بين آل حافظة وآل خضور.



ونتج عن الإشكال سقوط جريح جرى نقله بواسطة سيارة مدنية الى احدى المستشفيات للعلاج.

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