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لبنان

حادث سير بين 3 سيارات... إليكم كيف يبدو المشهد على أوتوستراد العقيبة

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:45
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن إصابة شخص نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد العقيبة - المسلك الغربي.
 
 
وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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