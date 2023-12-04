صواريخ إسرائيليّة تستهدف الجنوب.. هذه آخر تطورات الوضع هناك (فيديو)

ما زالَ التوتر يُخيم على قرى وبلدات جنوب لبنان عقب إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية على عددٍ من المناطق هناك.

وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب بأنّ العدو الإسرائيلي أطلق 5 قذائف مدفعيّة عيار 120 ملم على تلة الحمامص جنوب بلدة الخيام.

كذلك، ذكر شعيب أنَّ طائرة مُسيرة معادية أطلقت صاروخين، الأول استهدف منطقة تل النحاس شمال كفركلا فيما الثاني طال كسارة تلة الحمامص جنوب الخيام في القطاع الشرقي - جنوب لبنان.

إضافة إلى ذلك، إستهدف العدو أيضاً مرج كفركلا بقذائف المدفعيّة، فيما أفيدَ عن إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

من جهتها، أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" بأنّ بلدة الناقورة تعرضت لقصف مدفعي معاد، وأطلقت "اليونيفيل" صفارات الإنذار أكثر من مرة.