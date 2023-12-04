ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مستودع ذخيرة لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية وذلك رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه موقعٍ للجيش الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنهُ تمّ رصد عمليات إطلاق نارٍ من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق تل حاي، كريات شمونة وشتولا.



وخلال ساعات المساء، أفاد مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب بأنّ العدو الإسرائيلي أطلق 5 قذائف مدفعيّة عيار 120 ملم على تلة الحمامص جنوب بلدة الخيام.



وذكر شعيب أنَّ طائرة مُسيرة معادية أطلقت صاروخين، الأول استهدف منطقة تل النحاس شمال كفركلا فيما الثاني طال كسارة تلة الحمامص جنوب الخيام في القطاع الشرقي - جنوب لبنان.