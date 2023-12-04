محمد رعد يكشف تفاصيل مُحادثة مع نصرالله.. ماذا قال له؟

تحدّث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اليوم الإثنين، عن إستشهاد نجله عباس رعد الذي قضى إبان قصفٍ إسرائيليّ قبل نحو أسبوعين في بلدة بيت ياحون - جنوب لبنان.

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وفي مقابلةٍ عبر قناة "الميادين"، قال رعد: "تعاملتُ مع شهادة ابني كما كنت أتعامل مع كل أبنائي الشهداء حين كنت أسمع بخبر استشهادهم وأتفقدهم في المستشفى".



وأضاف: "المسؤولية تُحتم علينا دائماً الإستعداد لهذه اللحظة، وابني الشهيد عباس كان عاشقاً للشهيد قاسم سليماني".



وكشف رعد أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان أوّل من "بادر للتبريك والتهنئة بالشهادة"، وأضاف: "لقد قلت لنصرالله بصراحة إن هذا بعض زرعكَ يا سماحة السيد".



وختم: "نحنُ نتعلّم من نصرالله كيف يكون الآباء صابرين وملتزمين بالنهج المقاوم. سراج في المقاومة هو ابن المقاومة ويقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته ولستُ مسؤولاً مباشراً عنه فلديه مسؤولون مباشرون".