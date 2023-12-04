جنبلاط يحذّر من حرب كاملة في لبنان: علينا احترام الـ1701

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سأل النائب السابق وليد جنبلاط: "أين سيذهب سكّان غزّة في ظل القصف؟ الحكومة الإسرائيلية تُريد تهجير أكبر عدد إلى خارج القطاع طوعاً أو قسراً وتكرار مأساة نكبة 1948".وقال في حديثٍ تلفزيونيّ إنّ "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قال إنّ ثمّة جبهة في لبنان مُساندة لـ"حماس"، مضيفاً: "أنا أقول يجب ألا نُستدرج إلى الحرب بمواجهة إسرائيل وحتى هذه اللحظة ثمّة احترام لقواعد اللعبة".وأكمل: "جرى وقف إطلاق النار في العام 2006 وصدر حينها القرار 1701 وعلينا جميعاً احترام هذا القرار لأن الإخلال به يعني انسحاب القوات الدولية ونُصبح أمام حالة حرب كاملة وهذا ليس لصالح لبنان أو المنطقة".