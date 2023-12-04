إسرائيل تستهدفُ "الكهرباء" في الجنوب.. إليكم ما حصل!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ القصف المعادي تسبب بضرب خطّ توتر الكهرباء العالي في بلدتي دير ميماس وكفركلا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عنهما بشكلٍ كامل.

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