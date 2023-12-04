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لبنان
إسرائيل تستهدفُ "الكهرباء" في الجنوب.. إليكم ما حصل!
Lebanon 24
04-12-2023
|
12:50
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ القصف المعادي تسبب بضرب خطّ توتر الكهرباء العالي في بلدتي دير ميماس وكفركلا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عنهما بشكلٍ كامل.
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