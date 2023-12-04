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لبنان

الآن.. هذه المناطق تتعرض لقصفٍ في الجنوب!

Lebanon 24
04-12-2023 | 13:27
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ العدو الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات الناقورة وعيتا الشعب ورامية بالقذائف المدفعية.
كذلك، أفادت المعلومات بأنّ الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بيت ليف والقوزح. 
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