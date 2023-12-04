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لبنان

باسيل: نرفض إعلان "حماس - لبنان" تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"

Lebanon 24
04-12-2023 | 13:48
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أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تصريح اليوم، "رفضه بالمطلق لإعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها"، وقال: "كذلك، نعتبر أن أي عمل مسلح انطلاقا من الأراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية".
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وذكر "بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ1990 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرعت منذ الـ1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان".
 
وأضاف: "لبنان صاحب حق يقوى بمقاومته الوطنية لاسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة "حماس لاند" في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه، يجب ان يكون التاريخ قد علمنا كيف لا نتحول لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات".
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