باسيل: نرفض إعلان "حماس - لبنان" تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"

Advertisement

وذكر "بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ1990 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرعت منذ الـ1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان".وأضاف: "لبنان صاحب حق يقوى بمقاومته الوطنية لاسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة "حماس لاند" في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه، يجب ان يكون التاريخ قد علمنا كيف لا نتحول لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات".