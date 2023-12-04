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لبنان

ماذا يجري مع مسؤولي "حماس" في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2023 | 14:06
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بعد إعلان حركة "حماس - لبنان"، اليوم الإثنين، تأسيس ما يُسمى بـ"طلائع طوفان الأقصى"، بدأت الإنتقادات تطال هذه الخطوة من قبل أطرافٍ سياسية لبنانية عديدة، حيث تم اعتبار ما حصل بمثابة "توريطٍ للبنان". 
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اللافت هو أنّ مسؤولي "حماس" في لبنان باتوا "خارج السمع" حالياً، حيث لم يُدلِ أي واحد منهم بتصريحٍ توضيحي. كذلك، فقد تبين أن أبرز مسؤولي الحركة امتنعوا عن الرد على هواتفهم المحمولة لاسيما وسط إتصالات ترد إليهم من أطرافٍ عديدة لإستيضاح مسألة إطلاق المجموعة المذكورة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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