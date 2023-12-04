سامي الجميّل: لن نعود إلى زمن ولّى!

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل الى أن "طلائع الأقصى" في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان".



وقال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "لن نعود إلى زمن ولى".

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