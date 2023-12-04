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لبنان

سامي الجميّل: لن نعود إلى زمن ولّى!

Lebanon 24
04-12-2023 | 14:21
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أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل الى أن "طلائع الأقصى" في فلسطين وليس في لبنان ولا من لبنان".

وقال في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "لن نعود إلى زمن ولى".
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سامي الجميل

لبنان

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