في لبنان.. هؤلاء يطلبون "دولارات" وهذا هدفهم!

عُلِم أنَّ بعض زبائن مؤسسة "القرض الحسن" باتوا يستفسرون في الآونة الأخيرة حول إمكانية سحب أموالهم الموجودة لدى المصرف المذكور.

Advertisement

وبحسب المصادر، فإنّ بعض الذين بادروا إلى تلك الخطوة هدفوا من خلال إلى الإستفادة من أموالهم وسط الظروف التي تمرّ بها الجنوب، لاسيما أن هناك حاجة إلى سيولة مالية لتحمُّل أعباء النزوح.ولفتت المعلومات إلى أنَّ هذه الأموال المطلوب سحبها، تتراوح بين 5 آلاف و 20 ألف دولار، ما يعني أنها تندرج في إطار الودائع الصغيرة.