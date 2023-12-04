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لبنان
التصعيد مستمرّ عند حدود لبنان الجنوبية.. العدو استهدف هذه المناطق منذ قليل
Lebanon 24
04-12-2023
|
16:34
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لا يزال التصعيد مستمراً عند حدود لبنان الجنوبية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وقد استهدف الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بالمدفعية أطراف راميا والقوزح ومحيط جبل بلاط وعيتا الشعب وطيرحرفا.
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