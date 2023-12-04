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لبنان

عاجلٌ جداً.. عملية لـ"حزب الله" ليلاً ومعلومات عن قتلى إسرائيليين!

Lebanon 24
04-12-2023 | 16:48
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أعلن "حزب الله" في بيانٍ له، ليل الإثنين، إستهداف آليتين تابعتين لسلاح الهندسة في الجيش الإسرائيليّ خلال العمل على إشعال النيران في الأحراش المقابلة لموقع راميا.
ولفت الحزب إلى أن الآليتين أصيبتا بصواريخ موجهة مما أدى إلى احتراقهما ووقع طاقمهما بين قتيلٍ وجريح. 
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