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لبنان

قرارات غير حاسمة

Lebanon 24
04-12-2023 | 17:02
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لم تُتخذ قرارات حاسمة بعد على صعيد الحدّ من تداولات دولار 1500 ل.ل. ودولار 15000 ل.ل، وتبقى معاملات سارية المفعول على أساس هذين السعرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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