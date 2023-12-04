قرارات غير حاسمة

لم تُتخذ قرارات حاسمة بعد على صعيد الحدّ من تداولات دولار 1500 ل.ل. ودولار 15000 ل.ل، وتبقى معاملات سارية المفعول على أساس هذين السعرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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