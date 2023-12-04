عتب كبير ووعيد

يسجل ناخبون بيارتة عتباً لا ينقطع نفسه على نواب جدد انتخبوهم، ويتوعّدون للدورة المقبلة، نظراً لغيابهم الكلّي عن مشاكل العاصمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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